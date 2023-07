Eventual saída de Gonçalo Ramos acautelada pelo Benfica: Beltrán e Giménez em "stand-by"

Ataque à contratação de um ponta-de-lança só avançará caso Gonçalo Ramos deixe a Luz, mas há nomes sobre a mesa

O Benfica está a colocar bem alta a fasquia que exige ser superada caso algum colosso europeu avance em definitivo para a contratação de Gonçalo Ramos. Enquanto esse ataque não é concretizado, os responsáveis encarnados manterão fechada a porta à entrada de outro ponta-de-lança que rivalize com o internacional português, com Petar Musa e ainda Casper Tengstedt. Porém, há planos traçados para compensar a saída do melhor marcador das águias na época passada, com uma lista a incluir agora dois nomes mais fortes, mas com diferentes probabilidades de envergarem o emblema benfiquista. Segundo apurou O JOGO, Santiago Giménez, do Feyenoord, e Lucas Beltrán, do River Plate, são jogadores bem referenciados e à espera... de Ramos.

Preferências de Schmidt apontam para o mexicano do Feyenoord, que já pede mais de 45 milhões de euros. Argentino do River Plate é outra possibilidade mais em conta numa lista que já foi mais extensa.

O mexicano Giménez tem a preferência de Roger Schmidt, precisamente por apresentar características semelhantes às de Gonçalo Ramos, sobretudo na capacidade de pressão e disponibilidade física para surgir a finalizar, que o treinador observou pela sua ligação ao futebol dos Países Baixos e o convenceram a exemplo dos médios Aursnes e Kokçu, que o Benfica contratou ao emblema de Roterdão, que defronta amanhã nos Países Baixos.

Porém, o jogador de 22 anos, que apontou 23 golos em 45 jogos na época passada, está a ser avaliado pelo Feyenoord acima de... 45 milhões de euros. O diretor desportivo Dennis Te Kloese afirmou na última semana, confrontado com interesse de clubes da Premier League (noticia-se o Tottenham), que se algum avançar com essa verba "então o jogador ficará em Roterdão". Recorde-se que a intransigência do emblema neerlandês obrigou o Benfica a pagar 13 milhões de euros por Aursnes, na época passada, e 25 milhões (mais cinco em variáveis) por Kokçu, neste mercado.

O empresário de Giménez revela ao nosso jornal que "o Benfica gosta dele, mas vai ser algo complicado que o Feyenoord venda o Santiago". "O Feyenoord quer mantê-lo, não vejo que possa sair", considera Matias Bunge, reforçando a sua ideia quando confrontado com a frase do diretor desportivo: "Não vai deixar sair." Ainda assim, o jogador "está tranquilo e quer ficar pelo menos mais uma época". "Já no passado falámos com o Benfica, numa altura em que o clube não tinha necessidade para a posição. Agora vai ser complicado que avance", disse, duvidando que no futuro seja diferente: "A continuar a jogar e a marcar golos assim vai valorizar-se e acabará por sair para um campeonato do top 5 e por valores altos, não sei se o Benfica conseguirá lá chegar."

Um argentino... italiano e outros que já caíram

Dado este cenário e um preço a trepar para valores incomportáveis, os encarnados estudam outros nomes e o de Lucas Beltrán também recolhe boa avaliação interna, mesmo não sendo o preferido de Roger Schmidt. O dianteiro de 23 anos do River Plate soma 16 golos em 32 jogos este ano e é um jogador de grande pressão, mas também tem qualidade no transporte e eficácia na finalização. Com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, obriga a um investimento menor em comparação por Giménez e a sua possível chamada à seleção de... Itália pode valorizá-lo mais. Ainda na sexta-feira, Roberto Mancini, selecionador italiano, revelou que o está a seguir para uma futura convocatória.

Lucas Beltrán, também cobiçado por Aston Villa, Fiorentina e Celta de Vigo, é mais um nome dependente da eventual venda milionária de Gonçalo Ramos. A lista tem mais nomes e alguns já caíram. Como revelámos, o Benfica teve tudo acertado com o New York City para a compra do argentino Taty Castellanos, que decidiu não esperar e ingressou na Lázio por 15 milhões de euros, e o turco Enes Unal, do Getafe, sofreu uma lesão grave que o afastou das hipóteses.