Eventuais festejos do Benfica encerram mais cedo Feira do Livro de Lisboa

Feira do Livro de Lisboa vai encerrar mais cedo no sábado para precaver os possíveis festejos de campeão nacional de futebol do Benfica.

O objetivo passa por "garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro de segurança afeto às eventuais comemorações que venham a acontecer".

"Confirmado o horário dos jogos respeitantes à última jornada da Liga Portugal de futebol profissional, no dia 27 de maio (sábado), a APEL recebeu hoje a informação, por parte da Polícia de Segurança Pública, que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17h00, de modo a assegurar que até às 18h00 o recinto fique totalmente liberto de pessoas (funcionários e visitantes da FLL)", informou a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) em comunicado.

