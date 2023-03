Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória por 5-1 sobre o Club Brugge e o consequente apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Passagem aos quartos de final: "Estamos muito contentes, hoje foi um bom dia para nós. Nestes dias esperamos ter um dia de excelência. Quisemos decidir o jogo desde início, não quisemos defender o 2-0 da primeira mão. Demonstrámos que queríamos um futebol de ataque e marcámos nas alturas certas. Jogámos bem e os jogadores estiveram em grande forma. Fiquei muito contente e os adeptos estão alegres e orgulhosos. Jogámos um bom futebol e estamos nos quartos de final. Foi um dia excelente para o Benfica e para nós."

Momento mais especial da carreira? A sua esposa empurrou-o para ser treinador? "Estou muito contente por ser treinador desta equipa. É um grande dia. A Liga dos Campeões é a competição mais importante da Europa e nós fazemos parte das oito melhores equipas. É excelente para o Benfica. Para muitos jogadores é a primeira vez que chegam a esta fase. Quanto à minha carreira, eu era engenheiro não fazia parte dos meus planos ser treinador. Mas depois eu é que tive de convencer a minha esposa a deixar-me começar a ser treinador. Ela hoje estava na bancada e acho que está feliz pelo facto de eu ser treinador. É muito importante que os benfiquistas estejam felizes."

Gonçalo Ramos: "Está em grande forma, precisava disto depois da lesão. Tem marcado muitos golos. Gosto do facto de ele ser um ponta de lança muito completo, trabalha muito para a equipa. Mesmo defensivamente, pressiona muito. E depois é recompensado com golos. Está a demonstrar que é um ponta de lança moderno com todas as competências. Mas não foi o único a jogar muito bem hoje. Todos eles estiveram muito bem."