Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, admite que o técnico possa regressar um dia ao clube.

O Flamengo revalidou o título de campeão brasileiro, com Rogério Ceni no comando técnico, mas o êxito, apesar da derrota na última jornada, não fez esquecer Jorge Jesus. Marcos Braz, vice-presidente do clube, admitiu que o atual treinador do Benfica ainda está na mente dos adeptos.

"Primeiro, eu acho que o fantasma do Jorge Jesus vai ficar por aqui durante muito tempo. Não só com Rogério Ceni, mas com outro treinador também. Quando se pergunta para o Jorge Jesus se há a possibilidade dele voltar aqui, eu até acho que há. E essa possibilidade pode até acontecer sem eu estar aqui", afirmou, em declarações reproduzidas pela ESPN Brasil.

"A relação histórica que ele conseguiu, foi uma relação com o Flamengo, não com o Marcos Braz. Então, esse fantasma continuará aí. Da mesma maneira que ele um dia voltar também é possível. Mas, hoje, ele tem contrato em vigência com um dos maiores clubes de Portugal. Eu sou conhecedor do contrato. Tenho uma boa relação com o presidente do clube (Benfica)", disse ainda o dirigente.