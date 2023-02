Estudo aponta: Benfica tem a formação mais valiosa do Mundo

De acordo com o mais recente estudo realizado pelo Observatório CIES, os 104 jogadores com idades entre os 15 e 21 anos que passaram pelo Seixal durante pelo menos três épocas resultam numa avaliação global de 670 milhões de euros.

O mais recente estudo realizado pelo Observatório CIES confirma esta quarta-feira que o Benfica é o clube que desfruta da formação mais valiosa do Mundo.

A conclusão chegou após 104 jogadores com idades entre os 15 e 21 anos e que passaram pelo Seixal durante pelo menos três épocas terem resultado numa avaliação global de 670 milhões de euros, valor superior a qualquer outro na lista de 100 clubes avaliados.

As águias são acompanhadas no pódio da lista pelo Chelsea, que chegou aos 630 milhões (em 78 jogadores) e Barcelona, que ficou-se pelos 581 milhões (em 102 jogadores). De resto, o Sporting surge na décima posição, com 399 milhões (em 97 ativos) e o FC Porto segue no 15.º lugar, com 350 milhões (em 71 ativos).