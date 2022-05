Estrutura do futebol do Benfica reorganizada. Confira os nomes e os cargos

Rui Pedro Braz assume funções de diretor-desportivo, tratando do mercado e da formação do plantel, enquanto Lourenço Pereira Coelho, administrador da SAD, conduz processos logísticos

Com o final da temporada 2021/22, o Benfica, ao que O JOGO apurou, procedeu de imediato à reformulação da estrutura ligada ao futebol. Anteriormente com funções mais alargadas, Rui Pedro Braz assume agora o cargo de diretor-desportivo. O responsável vai assim proceder à condução de todos os temas ligados quer à formação do plantel, entre entradas e saídas ou a transição de jogadores da formação para os quadros profissionais. Por outro lado, Lourenço Pereira Coelho, administrador da SAD para o futebol, vai liderar as pastas mais ligadas às questões logísticas, acompanhando a equipa no dia a dia e tratando de tudo o que é relativo à calendarização e realização de jogos.

Depois da saída de Tiago Pinto, anterior diretor-geral da SAD, mas também de Luís Filipe Vieira, devido à operação Cartão Vermelho, e à eleição de Rui Costa para presidente encarnado, Rui Pedro Braz assumiu a condução de questões diversas, tendo o Benfica entendido proceder agora a esta reestruturação de forma a otimizar todos os processos.