Estrutura do Benfica tem pilares em risco: três casos ainda por resolver

Os titulares Otamendi e Grimaldo estão em fim de contrato e Vlachodimos só tem mais uma temporada.

Para a solidez da estrutura defensiva que o Benfica tem apresentado esta temporada, muito tem contribuído o rendimento de três elementos que até estão a aproximar-se do fim do contrato que rubricaram com as águias.

Se Vlachodimos, titularíssimo na proteção das redes, ainda tem mais uma temporada de vínculo, já Grimaldo e Otamendi entraram no período em que podem comprometer-se com outros emblemas, dado que ficam livres no final da temporada.

Os encarnados têm tentado amarrar o trio por mais tempo, mas as conversações ainda não chegaram a bom termo, embora com condicionantes particulares. O guardião já tem um entendimento para prolongar o seu contrato até 2027, embora careça de acertos de detalhes, que não deverão impedir a formalização da renovação.

Otamendi, por seu lado, dá preferência à permanência no Benfica, pela estabilidade familiar e por se sentir valorizado no clube, apesar de uma eventual proposta fora de órbita poder alterar a sua decisão. Quanto a Grimaldo, muito valorizado no mercado, as elevadas expectativas salariais que apresenta poderão levar mesmo à sua saída a custo zero no final da época. Certo é que, mesmo com este cenário contratual, o treinador Roger Schmidt não abdica, nem o fará até maio, de nenhum dos três jogadores. O guardião e o lateral são os mais utilizados e o central é o sexto com mais minutos.