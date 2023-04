Estrela Vermelha está de olho em Ristic, lateral do Benfica: "Mantemos contacto"

Direto desportivo do emblema sérvio admitiu que o clube está atento às situações de Ristic, Radonjic e Milivojevic.

A vida de Mihailo Ristic no Benfica não está a ser fácil. O lateral esquerdo chegou esta temporada à Luz, mas está "tapado" por Grimaldo, pelo que pouco tem jogado. A juntar a isso, já esteve lesionado por mais do que uma ocasião. E há um clube que está atento à situação do internacional sérvio: o Estrela Vermelha, onde Ristic já jogou.

Mitar Mrkela, diretor-desportivo do clube de Belgrado, admitiu que está de olho no lateral de 27 anos e também no médio Luka Milivojevic, do Crystal Palace, e no avançado Nemanja Radonjic (também jogou no Benfica), do Torino.

"Estes são nossos ex-jogadores que conhecemos muito bem e com quem mantemos contacto regular. Claro que a nossa equipa de olheiros também visa encontrar jogadores que possam regressar ao clube. Estamos constantemente a examinar a situação, a conversar com eles. Se ocorrer e precisarmos de um jogador naquela posição e eles não tiverem uma oferta astronómica naquele momento, tudo é possível", referiu o dirigente, em declarações à televisão sérvia TV Arena.

Ristic tem contrato com os encarnados até junho de 2026.