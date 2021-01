Estrela fala em "organização de fazer inveja" e prepara homenagem a Jesus

Nascido na Amadora, volta à Reboleira. É um histórico do clube, onde passou como atleta e técnico.

Jorge Jesus está ligado umbilicalmente à Amadora e ao Estrela. Nascido naquela cidade, passou pela formação dos tricolores antes de se mudar para o Sporting e mais tarde, já como sénior, viria ainda a ser jogador do clube.

Terminada a etapa nos relvados, voltou à Reboleira em 1998/99, na sua primeira passagem pelo Estrela da Amadora como treinador, onde ficaria duas épocas, regressando já com 2001/02 em andamento. Somou 116 partidas ao comando do clube da terra, que trata como "Estrelinha", e esta terça-feiraem retribuição, os responsáveis do novo Estrela vão homenageá-lo. Para já, há algum segredo, mas a SAD tricolor fará questão de não esquecer uma das suas figuras carismáticas.

O líder da SAD do Estrela, André Geraldes, que trabalhou com o técnico no Sporting, conta a O JOGO que espera um grande espetáculo esta noite. "Deu muito trabalho, mas temos uma estrutura muito profissional e uma organização de fazer inveja a muitos clubes da I Liga. É a primeira vez que recebemos um grande e estaremos preparados", assegura.

Para o dirigente, a diferença de dois escalões que separam os clubes não decide o vencedor: "Temos de entrar com a mesma entrega dos outros jogos e, por alguma razão, ainda não perdemos. Sabemos as diferenças orçamentais grandes que existem entre os dois clubes, mas sonhar não paga impostos."

Refira-se que, para esta noite, estão convidados os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o presidente da Liga, Pedro Proença, e a edil da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares.