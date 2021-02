Estreia de Tiago Dantas no Bayern não passou ao lado do plantel do Benfica

Vários jogadores reagiram ao primeiro encontro do jovem médio pela equipa principal do campeão alemão.

No dia do 121.º aniversário, o Bayern derrotou o Colónia por 5-1, numa partida que fica marcada pela estreia de Tiago Dantas, médio de 20 anos cedido pelo Benfica que substituiu Sané, aos 87". Nas redes sociais, o jogador comentou: "27.02.2021. O dia da minha estreia pelo Bayern com uma excelente exibição e mais três pontos. Não poderia estar mais feliz e orgulhoso de todo o caminho até aqui!"

As palavras de felicidade do jovem médio tiveram eco no plantel do Benfica. "Coisa linda, meu irmão", escreveu Gonçalo Ramos. "Parabéns, meu amigo", comentou, por seu lado, Julian Weigl, enquanto Nuno Tavares deixou um emoji.

Rúben Dias, agora no Manchester City, Gonçalo Paciência, do Schalke 04, também reagiram, assim como Nuno Santos, atual médio do Boavista. "Anda baixinho, orgulho em ti".