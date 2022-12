Estreia de João Neves no Benfica com direito a dois abraços

O jovem algarvio entrou aos 77" para o lugar de David Neres e tentou mostrar serviço

João Neves, médio de 18 anos da equipa B, foi chamado nos últimos dias aos treinos da equipa principal e viu Roger Schmidt optar pela sua estreia no particular com o Sevilha, no Algarve.

O jovem algarvio entrou aos 77" para o lugar de David Neres e tentou mostrar serviço. No final, colecionou duas memórias, com um abraço do técnico alemão e outro, junto à linha final, do pai, Pedro Neves.

O Benfica sofreu este domingo a primeira derrota da época de 2022/2023, ao perder com os espanhóis do Sevilha, por 1-0, em jogo particular disputado no Estádio Algarve, decidido no segundo tempo com golo de Rakitic.