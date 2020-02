Estreia de Dyego Sousa só no Dragão: confira os motivos

A situação de saúde que se vive no país asiático devido ao coronavírus, aliado ao início do novo ano chinês, atrasa a resolução da documentação do atleta. Apesar disso, o avançado já se treina no Seixal

Último reforço de inverno do Benfica, acertado apenas no derradeiro dia de mercado, Dyego Sousa já está a treinar-se com o plantel às ordens de Bruno Lage, mas ainda não será opção para o jogo com o Famalicão, para a Taça de Portugal, esta terça-feira. Assim, devido a questões burocráticas, o avançado terá de esperar para poder jogar, sendo que irá estar pronto para a visita ao Dragão, para o campeonato, no próximo dia 8.

Apesar de já estar inscrito pelas águias até final da temporada, emprestado pelo Shenzhen FC, questões meramente burocráticas são impeditivas de que toda a documentação entre antes do meio-dia de amanhã, segunda-feira, nos serviços da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Ou seja, dentro do prazo para poder entrar nas contas frente aos famalicenses, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os festejos do novo ano chinês e os problemas gerados pelo coronavírus praticamente têm bloqueado os serviços administrativos no país asiático ao longo das últimas semanas, levando a que apenas durante esta semana seja finalizada toda a documentação necessária, nomeadamente o certificado internacional. Ficando ainda fora das "cartas" no embate de segunda-feira, Dyego Sousa terá mais uns dias de preparação para estar em condições naquele que é um dos jogos da época e que pode ter peso fulcral na história da I Liga, o clássico FC Porto-Benfica.

Primeiro treino no Seixal com apoio geral do plantel

Enquanto espera pela "ordem para jogar" com a camisola do Benfica, Dyego Sousa já vai começando a adaptar-se aos novos colegas e métodos de trabalho de Bruno Lage. No sábado de manhã, numa sessão ainda de recuperação pós-triunfo frente ao Belenenses SAD na Luz (3-2), o internacional português foi a figura principal, ele que começou aí a sua caminhada como atleta das águias. As imagens do dia que o Benfica disponibilizou através dos seus órgãos oficiais mostram um Dyego Sousa bem-disposto e que teve em Jardel e Carlos Vinícius os companheiros de mesa mais próximos.

Garantindo que "sem luta não há conquista", o ponta de lança agradeceu o apoio da família num dia em que começou a integrar-se com os novos colegas do clube encarnado

No balneário, aquando da preparação para a subida do grupo de trabalho ao relvado principal da academia encarnada no Seixal, foi visível o cacifo destinado a Dyego Sousa. De um lado, o luso-brasileiro tem Jota e do outro Adel Taarabt. Neste contacto inicial, trocou algumas palavras com Bruno Lage, tendo o técnico começado também aqui a passar a mensagem do que pretende do avançado.

Nas redes sociais, Dyego Sousa assinalou o seu primeiro dia no campeão nacional: "Nem sempre é fácil acordar para mais um dia de trabalho. Na verdade, só os fortes o fazem com um sorriso no rosto. Seja forte", escreveu o avançado, que também deixou uma palavra à família. "Tive de resistir, correr atrás e batalhar. Valeu família por estar a orar por mim e não me deixar sozinho e incentivar-me sempre. Sem luta, não há conquista", escreveu o reforço das águias que, entre reações de apoio de benfiquistas, também leu várias críticas de bracarenses pela troca de clube.