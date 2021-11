"Estou surpreendido é por só agora falarem de Jota. Tem um talento incrível"

Jovem avançado dos quadros do Benfica tem aproveitado da melhor maneira o empréstimo ao Celtic.

Jota está a afirmar-se como peça fundamental no Celtic, com seis golos e seis assistências, mas Ange Postecoglu, técnico do clube escocês, recusa qualquer choque pelo rendimento do extremo. "Estou surpreendido é por só agora falarem de Jota. Ele tem estado muito bem, é um jovem que sabe que tem um talento incrível, mas também sabe que precisa do ambiente certo para ter resultados", frisou o treinador australiano, em declarações à Rádio Scotland.

"Ele não teve o arranque de carreira mais fácil. Esteve emprestado na época passada e não correu bem. Julgo que está a adorar a vida aqui e o meu trabalho é torná-lo o melhor jogador que ele possa ser", afirmou, considerando: "Se ele sentir que este é o lugar certo para o seu futuro, ficaremos mais do que felizes de mantê-lo, mas ele tem uma boa mentalidade e sabe que o melhor para ele é continuar a jogar futebol e o resto acontecerá naturalmente."