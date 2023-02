"Já tenho muitas vitórias no Benfica. Rafa, António Silva, Gonçalo Ramos..."

Treinador da equipa B do Benfica comenta chamada de Rafael Rodrigues à formação principal.

Sem poder contar com Ristic, lesionado, Roger Schmidt decidiu recorrer à equipa B do Benfica para reforçar o flanco esquerdo da defesa com Rafael Rodrigues. O jovem de 21 anos foi chamado pelo treinador alemão para a receção ao Boavista, jogo marcado para as 21h15 de segunda-feira.

"O Rafael Rodrigues treinou hoje com a equipa A, não sei se está convocado, nem é da minha responsabilidade. Perdemos com o Torreense (1-2), mas tivemos uma vitória, com o Rafa na equipa A, e se for a jogo será mais uma vitória", afirmou este domingo Luís Castro, técnico da equipa B, após o encontro da ronda 21 da Liga SABSEG.

"Já temos algumas [vitórias] esta época, felizmente, eu em três anos de Benfica já tenho muitas. O Rafa era totalista, não foi pelo Kiko, que fez um excelente jogo, mas temos alterado a linha defensiva desde o início da época com muita regularidade. Nos 12 primeiros jogos tivemos apenas duas derrotas, ou tivemos jogadores da equipa A ou mantivemos a linha defensiva base com o Tomé, Lenny (Lacroix), Adrian (Bajrami) e Rafa. Se olharmos para as equipas de topo europeu ou de topo do campeonato nacional, tentam ao máximo não mexer na linha defensiva. Todos os treinadores do mundo, se pensarmos só em resultados, querem ter uma equipa estável. Eu penso nos resultados, mas penso primeiro no futuro do Benfica e dos jogadores. Por isso, estou desapontado com a derrota, acho que merecíamos mais pelo jogo que fizemos, mas estou muito feliz pelo Rafa, pelo António (Silva), pelo João Neves, pelo Gonçalo Ramos, Morato, etc. Todos jogadores da formação com quem trabalhei e têm a oportunidade de estar lá em cima", concluiu.