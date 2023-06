"Estou muito agradecido ao Benfica", diz Enzo Fernández

Médio do Chelsea fez um resumo da temporada 2022/23 e disse estar muito agradecido pelos meses que passou no clube da Luz.

Enzo Fernadez esteve até esta segunda-feira ao serviço da Argentina e começou agora o período de férias. Por isso, o médio aproveitou o momento para fazer um "balanço da época".

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o argentino começa por referir à família por "um ano maravilhoso". Sem esquecer a passagem por Portugal, Enzo diz estar "agradecido ao máximo" ao Benfica, aproveitando para "felicitar todos os benfiquistas pelo título conquistado".

"Agora que estou de férias com a minha família posso fazer um resumo do que foi um ano maravilhoso em todos os sentidos. Estou muito agradecido ao Benfica e aproveito para felicitar todos os benfiquistas pelo título de campeão", escreveu.

O jogador do Chelsea recorda também a oportunidade "de tocar o céu com as mãos" e vestir a camisola da Argentina no Mundial, que culminou com a sua conquista. Referindo depois a mudança para Inglaterra: "Apareceu a oportunidade de cumprir mais um sonho, jogar na Premier League e no Chelsea".

"Depois veio o momento de tocar o céu com a oportunidade de vestir a camisola da Argentina num Mundial e poder conquistar o tão ansiado troféu", disse sobre a conquista do Mundial'2022.

"Faltava ainda meia temporada e apareceu a oportunidade de cumprir mais um sonho: jogar na Premier League e no Chelsea. Muito feliz por tudo o que vivi neste ano. É continuar ao serviço da seleção e do Chelsea. Embora estes primeiros seis meses não tenham sido de acordo com o que desejamos, sabemos que se trata de um projeto sério, com pessoas que procuram o melhor para o clube e na próxima época assim o demonstraremos. Vamos por mais, que o melhor ainda está por chegar", finalizou Enzo Fernández.