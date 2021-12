"Estou confiante que dê certo. Claro que Jorge Jesus é uma opção"

Jesus termina contrato com o Benfica no final da época

Diretor executivo do Flamengo já está em Lisboa. Novo treinador em cima da mesa.

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, aterrou este sábado em Lisboa. O clube brasileiro está à procura de um treinador e Jesus é uma das opções em carteira. "Vamos tentar trazer um treinador para o Flamengo. Estou confiante que dê certo. Jesus como opção? Claro. Temos muito carinho por ele, um reconhecimento enorme, gratidão, amizade e confiança nele. Claro que é", afirmou o dirigente no aeroporto à CNN Portugal.

Spindel espera agora rever o atual técnico do Benfica. "Encontro marcado não temos, mas sempre que viemos cá encontrámo-nos, tomámos um café ou almoçámos. Porque mais do que questões profissionais, há a amizade. Nada mais natural do que conversar com ele", vincou.

Recorde-se que, também neste sábado, a imprensa brasileira revelou que Rui Vitória está também no lote de candidatos a assumir o comando técnico do Flamengo.