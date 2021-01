"Estou cansado de não estar em primeiro. Não sou o mesmo? Essa conversa vale zero"

Jorge Jesus responde aos críticos antes do jogo com o Tondela.

Críticas ao Benfica e a Jorge Jesus: "Você é que está a dizer que a equipa está intranquila e insegura. Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, o Benfica empatou um e ganhou quatro. Não estou satisfeito, nada, zero. Não estou porque quero o primeiro lugar. Estou cansado de não estar em primeiro, já são sete jornadas. É isso que trabalhamos, temos plena confiança na equipa que temos, eu, particularmente, no treinador que sou. O Benfica fez de mim um treinador melhor. Cheguei ao Benfica com outros argumentos, agora sou muito mais treinador do que quando cheguei ao Benfica. Não sou o mesmo? Não, tenho mais rugas. Não sei se vocês também são os mesmos... Essa conversa da treta vale zero. O que importa é recuperar o primeiro lugar, o grande objetivo do Benfica é esse, voltar a ser campeão. Estou cansado por isso, queria estar à frente e não estou."

Ainda sobre as críticas: "Eu não vou responder, era o que faltava... Como treinador do Benfica ia responder a críticas que me possam fazer... Não vou responder a isso. Eu estou farto de dizer isto: há o jogo dentro do campo e o jogo fora do campo, de especulação, na intenção de desestabilizar qualquer equipa, não só o Benfica, também FC Porto e Sporting. Já era assim antes de eu sair, agora ainda mais. São opiniões, não vou responder às opiniões das pessoas. As vossas opiniões - se fez mal, se substituiu mal -, isso é o vosso trabalho. Eu tenho que me sujeitar, ler e estar, ou não, de acordo. Vocês são agentes de futebol, no mesmo ramo que eu... Agora, sobre pessoas que estão fora do futebol, vou opinar? Eles que fiquem com a opinião deles. Vejam lá a importância que dou..."

Satisfeito com o rendimento da equipa? ""Nos últimos cinco jogos, no campeonato, ganhámos quatro e empatámos um. Se me perguntar, "está satisfeito?" Neste momento não estou. Volto a dizer, queria estar em primeiro, queria que o Benfica estivesse a jogar como já esteve a jogar no início. Essa é a minha insatisfação, a dos adeptos se calhar é igual. Tenho de responder ao presidente, ao diretor geral, agora aos adeptos? Têm um currículo acima do meu... Deixemo-nos de especulação. Falemos de futebol."