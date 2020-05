"Estive no FC Porto e fui para o Benfica mais pelo meu irmão, fui no pack"

João Félix contou, de uma forma curiosa, a sua troca do FC Porto pelo Benfica.

João Félix contou, em conversa com o brasileiro Kaká na rede social Instagram, que chegou ao Benfica incluído num "pacote" com o irmão Hugo. "Estive no FC Porto oito anos mas depois surgiu a história do Benfica, que também queria o meu irmão. Fui para o Benfica mais pelo meu irmão, fui no "pack"", disse esta quarta-feira o avançado do Atlético de Madrid, que pagou 126 milhões de euros pela sua contratação no início de 2019/20.

O internacional português explicou, também, que as maiores dificuldades de adaptação à vida de jogador da equipa principal do Benfica foram... fora dos relvados. "No início o que me fez mais confusão era a parte fora do futebol. Dentro do campo e no balneário, todos os meus colegas me receberam bem e tentaram sempre integrar-me no grupo de forma a sentir-me o mais à vontade possível. Mas o que mais me afetou no início foram os jornais, as redes sociais", referiu João Félix.

E, de forma a poder superar isso, o jovem avançado arranjou uma solução radical: deixar de ligar. "Quando falavam bem eu gostava de ver, mas quando falavam mal já não gostava. Por isso, deixei de ver e nunca mais vou ver", assegurou o avançado.

Desafiado a apontar aos seus sonhos profissionais, João Félix apontou alto: vencer a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões, "uma competição completamente diferente e especial". No início da pandemia, disse, ainda quis voltar para Portugal mas teve de ficar a trabalhar em Espanha.