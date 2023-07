Esteve no FC Porto, passou pelo Famalicão e chega agora ao Benfica

Francisco Couto é um extremo de 16 anos e reforça a formação das águias.

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação de Francisco Couto. Trata-se de um extremo de 16 anos que alinhou na época passada nos escalões de formação do Famalicão, registando ainda uma passagem pelos iniciados do FC Porto.

"É um grande desafio e, ao mesmo tempo, um motivo de orgulho, porque estou a representar um grande clube. Sempre foi um objetivo meu. A competitividade é grande, então vou ter de trabalhar muito para conseguir os meus objetivos dentro do clube", afirmou à BTV.

Francisco Couto identificou a "velocidade e drible" como pontos fortes e prometeu "muito trabalho, esforço e dedicação" no Benfica. "Vou dar tudo em campo e fazer tudo para deixar os adeptos e o clube orgulhosos", assegurou.

Boavista, Alfenense, Padroense e Dragon Forte também fazem parte do percurso no período de formação do jogador.