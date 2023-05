Estão fora dos quadros do Benfica e podem render milhões

Luís Duk (Aberdeen) e Gedson Fernandes (Besiktas) estão em grande plano no mercado internacional.

O Benfica talvez não esperaria receber alguns milhões quando fez reter metade do passe desportivo destes dois jogadores. A realidade é que o desempenho do avançado Luís Duk e do médio Gedson Fernandes fazem antever transferências de maior expressão no mercado internacional.

Esta época, o avançado de 23 anos soma 18 golos e 2 assistências pelo Aberdeen (em terceiro lugar na liga escocesa, atrás de Celtic e Rangers), e de acordo com a imprensa escocesa, vários são os clubes europeus interessados nos seus serviços. Alan Burrows, CEO do clube, admitiu que existe interesses e que as águias receberão metade do valor pago pelo atleta.

Em relação a Gedson Fernandes, médio de 24 anos, a procura é de maior valor. A realizar uma temporada de alto rendimento na Turquia, o ex-Benfica leva cinco assistências em 32 jogos realizados. Segundo a imprensa turca, a Premier League poderá ser o destino do jogador português.

Ao jornal Sporskor, Ceyhun Kazanci, diretor desportivo do Besiktas, mostrou-se aberto a receber propostas mas realça a importância na continuidade do jogador: "Se houver uma proposta superior a 20 milhões de euros iremos analisá-la. Queremos que ele continue connosco mais um ano, temos as expectativas muito elevadas em relação a ele", rematou o dirigente.

Luís Duk e Gedson Fernandes saíram em momentos diferentes da formação dos encarnados. O avançado rumou ao Aberdeen em 2022, já Gedson Fernandes saiu em 2020 para o Galatasaray, depois de ter estado emprestado ao Tottenham pelo clube da luz.