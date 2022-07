"Estão 14 jogadores da formação no estágio, é sinal de que o Benfica está a apostar"

O médio Martim Neto falou esta quarta-feira à margem de mais um treino de pré-temporada do Benfica, em Inglaterra.

Pré-época até ao momento: "Estou a desfrutar como qualquer jogador que vem da formação. Para mim é um orgulho estar aqui com jogadores de grande qualidade, ajuda-me a evoluir como jogador e como pessoa. Estamos aqui 14 jogadores da formação, é sinal de que o Benfica está a apostar na formação. A perspetiva é de evoluir e aprender. Tentar ajudar a equipa ao máximo."

Terá oportunidades no Benfica? "Eu estou a trabalhar. Garantias não tenho nenhumas, faço o trabalho que sempre fiz e as decisões são para o treinador e para a equipa técnica."

Aprender com os mais velhos: "Vou falando com alguns, vão-me ajudando em questões técnicas e táticas, mas cada um ajuda da sua maneira. Estou aqui para aprender com todos eles, que são grandes jogadores."

Benfica está mais forte do que na época passada? "Não consigo dizer se o plantel está mais forte ou não, só consigo falar deste ano. Temos um grupo muito forte e vamos trabalhar muito para estar bem na pré-eliminatória da Liga dos Campeões."