"Estamos muito  longe do que pretendo para o Benfica"

Declarações de Jorge Jesus à Sport TV no final do Famalicão-Benfica, 1-5

Sobre a defesa: "Mantive a última linha para dar mais estabilidade à defesa para eles adaptarem-se uns aos outros. O Vertonghen teve duas semanas a seleção, o Rúben Dias teve dias semanas na seleção, foram 2 semanas sem centrais. Mas, estamos estamos muito longe do que pretendo para a equipa, jogo a jogo a equipa vai melhorar"

Sobre o jogo: "O mais importante era vencer, mas vencer e convencer é melhor ainda. É verdade que hoje a equipa, face ao nosso rival, foi muito melhor e traduziu isso em golos. Fomos mais eficazes que no último jogo, em que tivemos mais remates à baliza. Hoje fizemos sete e marcámos cinco. O Famalicão não teve muitas chances de chegar à nossa baliza, teve uma no poste e o golo. Foram as duas jogadas que não conseguimos anular defensivamente. Não gostei de como sofremoss o golo, só aceito quando há mérito do adversário."

O ataque: "Com Luca [Waldschmidt] e Darwin tivemos mais velocidades. Têm caraterísticas diferentes do Seferovic. Sabem ganhar espaço com alguma dinâmica. Houve jogo intenso esta semana e tive de mexer, entraram outros, as substituiçõpes podiam ter ajudado mais a intensidade. Os que entraram não ajudaram muito."