"Estamos dentro das melhores práticas em termos europeus", diz Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira aproveitou encontro com patrocinadores do Benfica para fazer contas

Luís Filipe Vieira aproveitou o encontro com parceiros e patrocinadores do Benfica, que decorreu esta quarta-feira, para reafirmar pormenores que, no seu entender, revelam a curva ascende do Benfica desde a sua chegada à presidência do clube e da SAD. "Vocês foram e são um aliado fundamental da nossa estratégia de afirmação/ como melhor clube nacional e um dos maiores clubes do mundo. Estratégia que tem sido, sem falsas modéstias, bem sucedida", disse no curto discurso.

"Nas mais diversas áreas e nos mais diversos rankings, estamos dentro das melhores práticas em termos europeus e, em alguns casos, continuamos a ser o único clube, fora dos cinco principais campeonatos, a constar em alguns desses rankings e indicadores", disse ainda, sublinhando assim a evolução que o Benfica, no seu entender, tem assistido. "Se há 15 anos eram menos de 100, hoje são mais de 500", afirmou, referindo-se ao número de parceiros e patrocinadores.

No mesmo local e no mesmo encontro, Domingos Soares Oliveira faz também contas ao trabalho feito. "Se pensarmos nas obras que fizemos em 2006/2007, essa obra hoje, é uma obra ultrapassada. Mas o Seixal e o Benfica Campus não está ultrapassado porque soubemos sempre continuar a reinvestir, um bocadinho à imagem daquilo que fazemos no estádio também. Portanto estamos muito orgulhosos e tenho a certeza que daqui a dez anos, aquilo que se verá, aqui no Seixal, será muito diferente daquilo que vemos hoje", disse à BTV.

O administrador da SAD do Benfica perspetivou ainda o futuro, garantindo que o centro de estágio do clube será bem diferente daqui a 10 anos. "temos intenções de expandir ainda mais aquilo que é a nossa área de atuação, do ponto de vista de Campus e até do ponto de vista de condições hoteleiras, o presidente já falou sobre o colégio e, portanto, se quisermos projetar a dez anos de distância, teremos instalações completamente diferentes das que temos hoje", rematou.