"Estamos a lutar pelo apuramento com o Barcelona, não é com o Cascalheira"

Jorge Jesus vê a equipa motivada antes do jogo de Camp Nou e lembra o que chegou a ser dito logo após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Paços de Ferreira, por 4-1, e carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Agora, no pensamento das águias já está o duelo de terça-feira com o Barcelona, na Liga dos Campeões, de capital importância na luta por uma vaga nos "oitavos" da prova.

Jorge Jesus, após o triunfo sobre os pacenses, lembrou a valia dos catalães para enaltecer a campanha realizada pela equipa encarnada na Champions até ao momento.

"Uma vitória moraliza sempre, seja contra quem for. Mas não é por ter ganho 4-1 ao Paços que vamos mudar, em termos de confiança, para o jogo de Barcelona. Vamos jogar com o Barcelona, um candidato à Champions, que, quando nos calhou no sorteio, já estávamos fora", atirou o técnico, com alguma ironia. E prosseguiu: "Ainda não estamos fora. Estamos a lutar por um apuramento na Champions com o Barcelona, não é com o Cascalheira. Estamos a lutar por uma vaga com o Barcelona", frisou Jesus.