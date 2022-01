Veríssimo: "Não estivemos a um bom nível. Há que analisar e treinar"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Arouca, ganho pelas águias por 2-0.

Jogo: "Não concretizámos algumas oportunidades. Há que valorizar a vitória. Não estivemos a um bom nível. Há que analisar e treinar. Estamos a introduzir alterações com o comboio em andamento. Isso tem reflexo. Não estando bem, valorizar o que foi a vitória."

Sistemas: "Acima de tudo, perceber que não tivemos o controlo na primeira parte que devíamos ter tido. A alteração passou para o posicionamento de 4-3-3. Tínhamos como objetivo mais segurança. Explorar os alas em amplitude. Na segunda parte, a espaços, fomos conseguindo. Houve um período em que baixámos o bloco. Temos de trabalhar esse aspeto. Reconhecer que não fizemos um grande jogo."

Acutilância ofensiva: "É um bocadinho de tudo. A confiança faz parte do processo. Sabemos o valor individual e coletivo. Acreditamos que a questão da confiança ganha mais dimensão com vitórias. Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais positivo. Temos que colocar a qualidade individual ao serviço dos interesses coletivos."

Diogo Gonçalves, extremo ou lateral? "Vejo o Diogo como um ala direito. Tem muito potencial para a posição."

Obrigatório ganhar Taça da Liga? "Independentemente do momento, Taça da Liga é sempre um objetivo. Não vai ter nem mais nem menos importância. Benfica tem a ambição de vencer."