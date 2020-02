Estala a polémica com agente de Pedrinho, futuro reforço do Benfica: "Baixo nível"

Will Dantas, empresário do jogador brasileiro, envolveu-se em troca de insultos com jornalista.

Estalou a polémica em torno de Will Dantas, empresário do extremo Pedrinho, jogador já assegurado pelo Benfica para a próxima temporada.

André Rizek, jornalista da SporTV brasileira, considerou "um exagero" as expectativas criadas em redor do criativo brasileiro, ainda ao serviço do Corinthians, com afirmações que motivaram uma resposta acesa do agente do jogador. "É muito mistério para pouco jogador. No fundo, o problema é a expectativa que criámos de ver no Pedrinho um cracaço [n. d. r.: grande craque]. E, talvez, ele seja o que foi no pré-olímpico: um bom jogador, capaz de bons momentos no jogo, mas que não vai ser aquele craque que muita gente imaginou que seria", afirmou Rizek . Dantas recorreu às redes sociais para ripostar:

"Muita gente a pedir para dar a resposta e colocar um covarde que se diz 'jornalista' no lugar dele. Esse mesmo covarde já disse que o Neymar não é craque, esperar o quê de um lixo desses? A minha vontade era de encontrá-lo 'téte a téte' e esfregar a cara desse baitola no asfalto. (...) Até os grandes capos caem, imagina tu, que não passas de um monte de merda, o tempo é senhor de tudo, aguarda-me, seu faladorzinho de merda", escreveu o agente de Pedrinho no Instagram.

Posteriormente, o jornalista brasileiro voltou a responder a Will Dantas: "Quero desejar um ótimo jogo para o Pedrinho, um garoto sangue-bom. E lamentar que o empresário dele use as redes sociais de uma forma tão baixa para atacar comentaristas, inclusive aqui do Grupo Globo, e fazer ameaças criminais, de dano físico e contravenção, nas palavras dele. De dano físico e crime", atirou André Rizek, prosseguindo:

"É realmente lamentável, tomara que a carreira do Pedrinho siga apesar do baixo nível de quem a comanda", rematou.