Estádios sem adeptos: Jesus aborda regresso e aponta clubes mais prejudicados

Jorge Jesus fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com os Standard Liège, da segunda ronda da Liga Europa.

Público de regresso ao Estádio da Luz: "Todos nós queremos que o futebol possa ter adeptos, dentro daquilo que é possível. Vale mais poucos do que nenhum. Uma das motivações da equipa é poder jogar com os adeptos. Sem adeptos não é a mesma coisa, por muito que estejas focado no jogo. A tua adrenalina, a tua ansiedade... Ela quebra. É uma satisfação enorme ter quatro ou cinco mi adeptosl. É um bom princípio. Num estádio com 65 mil lugares de certeza que não vai interferir na saúde das pessoas. Penso que não se coloca nada em risco. Estou satisfeito e feliz por ter espectadores no Estádio da Luz".

Ausência de adeptos: quais os clubes mais prejudicados? "Estive no clube com mais adeptos do mundo e vim para o clube com mais adeptos em Portugal. Estas equipas saem mais prejudicadas. Isto tem uma influência muito negativa e tem um fator psicológico muito grande no controlo emocional de ambas as equipas. Quem sai mais prejudicado? As equipas que têm o poder de ter mais adeptos no estádio".