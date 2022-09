Estádio da Luz vai ser melhorado: iluminação, ecrãs gigantes e sistema de som

O presidente do Benfica garantiu ainda que as mudanças vão-se estender às modalidades.

O Estádio da Luz vai sofrer melhoramentos e em breve. Na prática, o Benfica vai investir numa nova iluminação do relvado e das bancadas, novos écrans gigantes, as linhas de led a acompanhar a divisão entre pisos e ainda um novo sistema de som.

As novidades estão no Relatório e Contas do clube, onde são prometidas todas estas mudanças no Estádio da Luz. O presidente dos encarnados garantiu que o reduto do Benfica terá condições semelhantes a outros grandes palcos internacionais.

"A partir desse momento, a par do espetáculo dentro das quatro linhas, assistir-se-á a um verdadeiro espetáculo de luz e som, à semelhança do que sucede já nos mais modernos estádios europeus", prometeu ainda o presidente do Benfica, Rui Costa

O presidente do Benfica garantiu ainda que as mudanças vão-se estender às modalidades.