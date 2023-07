O relvado, recentemente colocado, não vai ser utilizado para esta iniciativa com milhares de espetadores.

O Estádio da Luz vai receber o evento religioso Change, no dia 4 de agosto. A iniciativa decorre no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude e é organizado pela Associação Rodrigues Pereira e pela Catholic Charismatic International Service.

O anúncio deste evento gerou alguma contestação entre os benfiquistas que, nas redes sociais, relembravam que o relvado não estava apto para receber a Eusebio Cup e questionavam a realização do evento, mas O JOGO sabe que o espetáculo vai decorrer apenas nos pisos 0 e 1 do Estádio da Luz e que o relvado, recentemente colocado, não vai ser utilizado para esta iniciativa com milhares de espetadores.

A organização anunciou hoje a realização do evento com várias atuações musicais. Ana Paula Valadão, Laura Souguellis, Isaque Valadão Bessa, Alessandro Vilas Boas, Israel Houghton, Taya e Math Maher são alguns dos nomes confirmados.

Recorde-se que o relvado do recinto da Luz foi mudado depois do concerto dos Rammstein, no dia 26 de junho, e vai ser estreado frente ao Estrela da Amadora na segunda jornada do campeonato, no fim de semana de 19 e 20 de agosto.