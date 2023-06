Estádio da Luz vai receber novo tapete verde após concerto dos Rammstein

Jogo de Portugal com a Bósnia, no sábado, foi o último realizado no tapete verde que será substituído depois de dia 26

Quatro anos após a última mudança, o relvado do Estádio da Luz vai ser trocado, tendo o jogo de Portugal com a Bósnia, no sábado, sido o último realizado no tapete verde que será substituído após o concerto da banda Rammstein, agendado para dia 26.

A exemplo do atual, será usada relva 100 por cento natural, com mistura de fibras sintéticas e deverá estar pronto antes do início de agosto.