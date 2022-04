Estádio da Luz vai acolher um clássico e um dérbi em dias seguidos

Equipa feminina do Benfica jogará no recinto encarnado horas depois da formação masculina atuar

O primeiro fim de semana de maio será particularmente intenso no Estádio da Luz: em 7 de maio, realizar-se-á um clássico Benfica-Porto (Liga Bwin) e, no dia seguinte (domingo), terá lugar um dérbi Benfica-Sporting (I Liga feminina).

A partida entre águias e dragões (18 horas) é relativa à 33.ª jornada do principal escalão nacional masculino, e poderá ter influência na atribuição do título, enquanto o duelo com as leoas (16 horas) é referente à 12.ª ronda da maior divisão feminina, no qual as forasteiras necessitam de vencer para continuar a lutar pelo troféu.

O Sporting está no segundo posto da fase de apuramento da Liga BPI, a seis pontos do líder Benfica (30 pontos) e só uma vitória no Estádio da Luz mantém intactas as ambições das sportinguistas em poder chegar à posição de liderança.

De resto, não será a primeira vez que as águias, que atuam normalmente no Estádio Municipal José Martins Veiria, situado em Almada, defrontam as leoes no recinto encarnado: ambas ali mediram forças, de forma inédita, em 2019.