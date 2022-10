Estádio da Luz tem sido um pesadelo para a Juventus

Fator casa tem sido decisivo para as águias, que venceram os três jogos como visitados com a equipa de Turim. Benfica pode selar amanhã à noite a qualificação para os oitavos de final frente a um rival a jogar no limite e que tem sentido problemas longe de Turim: vai em quatro deslocações consecutivas sem vencer.

Partilhando a liderança do grupo com o Paris Saint-Germain, com oito pontos, o Benfica procura selar já na terça-feira diante da Juventus a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Aos comandos de Roger Schmidt, os encarnados, invictos até ao momento após 19 partidas disputadas em 2022/23, bem podem contar com o Estádio da Luz como trunfo.

Isto porque olhando ao histórico dos duelos como visitado diante da Vecchia Signora o Benfica tem motivos para sorrir: venceu as três partidas e marcando sempre dois golos. Primeiro em 1967/68, na Taça dos Campeões Europeus (2-0), depois em 1992/93, na Taça UEFA (2-1), e já em 2013/14 na agora Liga Europa (2-1).