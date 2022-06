Estádio da Luz recebeu evento de consciencialização para a poluição dos oceanos

No Estádio da Luz estiveram presentes 240 pessoas, divididas por dois grupos e dois percursos, um dentro do estádio, outro à volta do mesmo.

O Estádio da Luz recebeu o evento Run For The Oceans, uma corrida pelos oceanos, cujo objetivo é apelar à consciencialização da poluição dos oceanos.

Numa ação na qual estiveram presentes 240 pessoas, em que cada uma correu quatro quilómetros, o Run For The Oceans é um movimento global, com cinco anos de história, que tem como principal objetivo alertar a população para a poluição plástica dos oceanos.

Com o Dia Mundial dos Oceanos a celebrar-se na quarta-feira, a comunidade Adidas Runners Portugal decidiu trazer o momento para o Estádio da Luz, aberto para todos aqueles que se quisessem inscrever.

Por casa 10 minutos de corrida, ou qualquer outra atividade desportiva, a Adidas e a Parley vão recolher o peso equivalente a uma garrafa de plástico das praias e zonas costeiras antes de as mesmas chegarem aos oceanos, isto até um máximo de 25 mil quilos. Os registos de treinos foram feitos através das aplicações Adidas Runtastic, Joyrun, Codoo, Yeudongquan ou Strava.

Este evento decorre em todo mundo entre 23 de maio e 08 de junho e conta até ao momento com mais de seis milhões de participantes, num total de mais de 712 milhões de minutos contabilizados, números que até quarta-feira vão crescer mais.

