"Esta semana, dois vice-presidentes tiveram nova reunião com Textor"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito.

Possibilidade de John Textor investir no Benfica: "Enquanto eu aqui estiver o Benfica será dos benfiquistas e não perderá maioria do capital da SAD. Temos tido conversas com John Textor, ainda esta semana os dois vice-presidentes tiveram mais uma reunião. Temos tentado ver se é oportuno ou não. Não fazemos nada de forma leviana. Estamos a analisar até onde John Textor possa ser oportuno para o Benfica. Textor não está a comprar ações ao Benfica, mas temos o entendimento que qualquer investidor pode aportar valor ao Benfica. É um processo em análise. Ainda não há nada definido. Posso garantir aos nossos sócios que podemos discutir este tema com vários investidores, mas enquanto eu aqui estiver o Benfica será dos benfiquistas e não perderá a maioria do capital da SAD."