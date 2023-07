Está na lista do Benfica e afirma: "A minha cabeça está aqui e quero ficar"

Santiago Giménez, alvo encarnado, garante querer permanecer no Feyenoord, mas não faz promessas.

Santiago Giménez é uma das figuras do Feyenoord e um dos jogadores com mais mercado da equipa neerlandesa. O avançado, apontado como alvo do Benfica já desde o mercado de inverno, é visto como o substituto para Gonçalo Ramos, caso o português venha a ser transferido. Ontem, domingo, o mexicano marcou o segundo golo da partida ao ganhar num lance com Vlachodimos e mostrou-se à equipa encarnada.

No final do encontro, o jogador garantiu querer ficar no Feyenoord, mas não prometeu que o destino não possa mudar: "Não posso prometer, porque nunca se sabe o que pode acontecer no futebol, mas a minha cabeça está aqui e quero ficar", disse à ESPN NL.

Este foi o primeiro jogo do avançado nesta pré-temporada, depois de ter estado ao serviço da seleção mexicana, mas Giménez garantiu que está apto: "Eu não paro muito, por isso estou pronto para jogar. Creio que foi um bom golo e foi bom estar aqui com todos os adeptos", disse.

Também o treinador do Feyenoord foi questionado sobre o interesse do Benfica no avançado mexicano. Arne Slot não deu garantias sobre a continuidade do jogador: "Não é tanto a questão do Benfica e Giménez, é mais uma questão global. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol. Os outros clubes percebem que há aqui bons jogadores e até o mercado fechar temos de estar preparados". Slot falou ainda da homenagem a Kokçu: "Ele mereceu esta homenagem. É um excelente jogador e uma excelente pessoa", disse.