Está emprestado pelo Benfica e suscita sondagens de clubes da Premier League

Clubes da Premier League desejam contratar em janeiro Alfa Semedo, cedido ao Reading.

A rodar pelo segundo ano consecutivo em Inglaterra, onde está ao serviço do Reading, do Championship, Alfa Semedo está a despertar o interesse de clubes da Premier League. Segundo apurou O JOGO, alguns dos interessados já realizaram mesmo sondagens pelo médio, no sentido de apurar quais as condições possíveis para avançar para um negócio já em janeiro, isto apesar de o atleta estar cedido até ao final de 2020/21 ao Reading.

Titular no jogo de quarta-feira frente ao Swansea (0-0), a contar para a 22.ª jornada do Championship, Alfa Semedo tem-se destacado no emblema orientado pelo sérvio Veljko Paunovic e no qual atuam os também portugueses Tomás Esteves e Lucas João.

Com praticamente tantos minutos disputados em meia época como em toda a temporada de 2019/20, na qual esteve cedido ao Nottingham Forest, do mesmo escalão, Alfa Semedo está assim nos planos de formações da Premier League, que podem avançar para uma contratação em definitivo do centrocampista, rendendo um encaixe financeiro ao Benfica por um atleta que não faz parte dos planos e que disputou apenas 16 jogos e 697 minutos pelo emblema encarnado, na primeira metade de 2017/18.

Os emblemas interessados procuraram já apurar as condições para garantir o futebolista de 23 anos, que vai na segunda cedência em terras de Sua Majestade, depois de ter atuado no Nottingham Forest

A lutar pela subida à Premier League, o Reading, que garantiu o empréstimo do jogador por uma época, tem uma opção de compra, no valor de seis milhões de euros, mas corre agora o risco de perder já em janeiro o futebolista. Alfa Semedo apresenta agora 1108 minutos esta temporada (fez 1163 em 2019/20) e pode, caso continue a jogar tanto, seja no Reading, seja noutro clube, fazer a sua melhor época em termos de utilização desde 2017/18, quando pelo Moreirense fez 2842'lubes da Premier League desejam contratar em janeiro o médio cedido ao Reading.