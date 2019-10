"Espero que Vieira faça alguma coisa, não quero que André Ventura faça nada"

Ricardo Araújo Pereira falou sobre a carta aberta que, juntamente com outros quatro conhecidos adeptos do Benfica, publicou no Expresso.

O humorista Ricardo Araújo Pereira abordou no programa "Governo Sombra", da TSF e da TVI24, a carta aberta que , juntamente com outros quatro conhecidos adeptos do Benfica - Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo, Pedro Norton e José Eduardo Martins - assinou e foi publicada no Expresso, com um apelo à direção do clube da Luz sobre André Ventura, deputado da Assembleia da República do partido Chega.

Não Perca Benfica Magazine Benfica: as farpas do Braga e um problema com fim à vista Do troco pela calendarização, aos suores de Seferovic, as águias começam finalmente a ver o problema das lesões perto do fim, algo para o qual a paragem para as seleções também ajudou.

"Aquilo que espero é que Luís Filipe Vieira faça alguma coisa, não quero que André Ventura faça nada. Sou contra falar de André Ventura, há uma espécie de histeria injustificada em torno dele, não por ele ser uma pessoa sensata, é o contrário, é porque não vale isso. Vale a carta aberta porque é um assunto importante. Quando me telefonaram para saber se assinava [a carta], disse logo que sim. (...) Só uma pessoa muito ingénua é que não sabe que não há nenhum destes comentadores que não esteja lá com aprovação ou apoio dos clubes", afirmou Ricardo Araújo Pereira, que reforçou o apelo à direção do Benfica:

"O que peço é que o Benfica faça uma demarcação relativamente a André Ventura e a outros comentadores, devida há muito tempo. Depois os parvinhos perguntam pela liberdade de expressão. Eu pedir ao Benfica que se demarque, sendo que toda a gente sabe que aquele homem está ali porque o Benfica quis e se calhar até apoia, pedir isto belisca a liberdade de expressão de alguém? Não vejo onde", rematou o humorista.