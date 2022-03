"Espero que seja o jogo de uma vida e que o milagre de Amesterdão aconteça"

Adeptos do Benfica já passeiam pelas ruas de Amesterdão

Já muitos adeptos do Benfica circulam em Amesterdão, entre as dezenas de canais que entrecruzam as ruas da parte velha da cidade. À conversa com O JOGO, um adepto português vindo de Leicester revelou otimismo à conversa com O JOGO.

"Vai ser complicado, com um Ajax muito intenso, nomeadamente na primeira parte. Acho que a primeira parte vai ser deles. Mas vamos marcar e estou confiante para o jogo", começou por afirmar Martim Botelheiro, de 20 anos.

"Temos que ser fortes na defesa. Rafa e Darwin são rápidos no ataque, velozes e podem fazer a diferença. Acredito que vamos passar, até porque a equipa vai ter o apoio de mais de três mil benfiquistas no estádio", acrescentou o estudante de gestão em Inglaterra.

"Espero que seja o jogo de uma vida, inesquecível, e que o milagre de Amesterdão aconteça. Que a história se repita como em 1962, quando fomos aqui campeões da Europa", concluiu.

O Ajax-Benfica tem início às 20h00 desta terça-feira no Johan Cruyff arena, em Amesterdão. 2-2 foi o resultado da primeira mão.