"Espero que o Benfica perca jogadores em excesso e não os que afetam a qualidade"

Declarações de Jorge Jesus este sábado, na antevisão ao jogo com o Tondela, da quarta jornada do campeonato.

Jogo com o Tondela: "É com enorme satisfação que nós regressamos ao Estádio da Luz com 50% da lotação. É muito importante porque os adeptos do Benfica ajudam a equipa a ganhar. São fundamentais. Depois, claro, queremos vencer este jogo para o campeonato, que é a competição mais importante para nós. Vimos de um jogo em que fomos obrigados a correr mais do que o habitual. Temos mais um dia de descanso do que tem sido habitual e vamos mudar [o onze], como é normal."

Mudar o chip: "A equipa tem de mudar o chip. Não é fácil passar de uma eliminatória da Champions para o campeonato, mas o grande objetivo dos últimos dias foi esse.. Praticamente não falámos sobre o jogo com o PSV, falámos sempre do Tondela."

Sorteio da Champions: "Só falo sobre o Tondela."

Excesso de avançados? "Normalmente, tenho cinco potas de lança porque jogo com dois. Temos um a mais, não estamos a querer livrar-nos de alguém. É uma questão de haver oferta e procura. Espero que o Benfica possa perder jogadores em excesso e não os que afetam a qualidade do plantel. Tem de ser sempre para melhorar."