"Espero que amanhã o Quaresma não tenha tanto talento"

Jorge Jesus falou hoje em conferência de imprensa de antevisão da partida com o V. de Guimarães

Quaresma: "É um jogador que merece o máximo respeito pela carreira que tem vindo a fazer. Algumas vezes estivemos próximos de trabalhar. Não aconteceu. Gosto de trabalhar com jogadores com muito talento, como é o caso dele, mas os caminho nunca se cruzaram. Espero que ele amanha não tenha tanto talento. Será sinal que o conseguimos anular."

Lesão de Diogo Gonçalves: "Não sou médico. É verdade que vai ficar de fora porque não recuperou do problema do último jogo. Mas não sou médico para perceber até quando pode ficar de fora. É um jogador com as suas características. São todos diferentes, os laterais. O momento e os jogos fazem que possa ter as minhas opções. Focou três laterais direitos que é verdade, mas não é bem assim. O Lázaro é lateral direito mas também é esquerdo. Tal como o André Almeida."