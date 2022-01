Espanhóis insistem que Barcelona quer levar Grimaldo já em janeiro

Lateral espanhol continua a ser associado ao clube de formação

Grimaldo pode estar mesmo de volta a Camp Nou e a uma casa que foi sua durante a formação. O lateral é um objetivo claro do Barcelona, segundo a imprensa espanhola, mas já para este mês de janeiro.

De acordo com o jornal Marca, o clube catalão pretende uma alternativa a Jordi Alba e encara o nome do lateral do Benfica como uma das opções mais válidas, até pela data de fim de contrato: 2023.

Recorde-se que o lateral esquerdo chegou ao Estádio da Luz há seis anos. De lá para cá tem sido quase sempre indiscutível para Rui Vitória, Bruno Lage, Jorge Jesus e Nélson Veríssimo.