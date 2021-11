Espanhóis falam do interesse do Barcelona, mas renovação de Grimaldo com o Benfica avança

Já houve conversas para blindar o contrato, válido até 2023, do lateral, o mais carregado entre os três grandes. Camisola 3 das águias, que é alvo, segundo a Imprensa espanhola, do interesse agora Barcelona de Xavi, destaca-se a nível europeu. Nas seis principais ligas só Caio Henrique, do Mónaco, jogou mais até agora

Indispensável para Jorge Jesus, Grimaldo não tem descanso. Com 1464 minutos em 2021/22, o camisola 3 das águias é o lateral mais carregado dos três grandes de Portugal e entre os laterais-esquerdos das seis principais ligas europeias só mesmo Caio Henrique, do Mónaco, mostra mais pedalada até ao momento, com 1553".

Face à sua importância na estratégia da equipa, o Benfica entende ser vital promover uma extensão do vínculo, válido neste momento até 2023, razão pela qual, segundo O JOGO apurou, já houve mesmo conversas no sentido de avançar com o processo de renovação.