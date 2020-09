Zidane está "farto" de Mariano no Real Madrid, garante imprensa espanhola

O jornal AS avança que o treinador está a perder a paciência por ver o avançado cobiçado pelo Benfica a dificultar a saída, mesmo sabendo que não vai jogar

Alvo do Benfica para esta temporada, Mariano Díaz não está a facilitar a sua saída do Real Madrid e Zinedine Zidane começa a estar farto do comportamento do avançado. Quem o garante é o jornal AS, que fala de uma crescente tensão entre o treinador francês e o jogador, no balneário merengue.

Segundo a mesma fonte, Zidane não entende que Mariano queira ficar no Real mesmo sabendo que não vai jogar e tem pressionado o avançado a aceitar as propostas de outros clubes. Isto porque o treinador não deseja ter no plantel um jogador com elevada carga salarial (4,5 M€ anuais) que não entre nas suas contas.

Recorde-se que o Benfica ofereceu a Mariano um ordenado na ordem dos 2,5 M€/ano, mas esbarrou na intenção do dominicano em receber o dobro.