Espanha: Schmidt lidera um "baby boom" e revelam próxima aposta no mercado

Marca dá destaque à época do Benfica e à aposta em jovens valores.

O jornal espanhol Marca dá esta quarta-feira grande destaque à temporada que o Benfica protagonizou até ao momento, com a liderança no campeonato e a presença nos oitavos de final da Champions como pontos altos. A aposta em promessas é igualmente realçada.

"O gigante português ataca o mercado de jovens talentos, como Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, e o objetivo seguinte é Kenan Yildiz, da Juventus", pode ler-se. Sobre este último, é um médio turco de 17 anos que marcou três golos em cinco jogos na Youth League.

"Schmidt conhece bem Yildiz desde o seu tempo na formação do Bayern. O treinador alemão já o queria para o PSV Eindhoven", menciona sobre um jogador "destinado a ser um dos líderes da próxima geração". O momento débil da Juventus, castigada com a subtração de 15 pontos por irregularidades na transferência de jogadores, é referido como um ponto a favor das águias.

A Marca salienta que "Schmidt encaixou na perfeição no projeto do Benfica", com "um selo próprio e uma personalidade como poucos treinadores no futebol atual têm". António Silva, Enzo Fernández e Gonçalo Ramos são mencionados como exemplos da aposta em jovens jogadores, num autêntico "baby boom", assim escreve, na Luz.