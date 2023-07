Espanhóis dizem que Gonçalo Ramos vai sair do Benfica

Avançado é muito pretendido, segundo o jornal AS. Saída ganha mais força caso Mbappé e Kane sejam transferidos

Gonçalo Ramos deve mesmo abandonar o Benfica neste mercado de transferências. Quem o diz é a comunicação social espanhola.

Segundo o AS, o avançado tem sido muito pretendido e dificilmente continuará na Luz, ainda por cima com as iminentes transferências de Mbappé e Kane a poderem mexer com muitas peças do mercado.

O mesmo jornal lembra que o Manchester United parece ser o interessado mais forte no internacional português. Ainda assim, os red devils têm sido também muito associados a outro avançado, Rasmus Hojlund.

De acordo com a mesma publicação, o Benfica deverá receber um valor alto pela transferência de Gonçalo Ramos. O AS assinala que é essa a postura histórica dos encarnados no mercado.