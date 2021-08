Espanha ainda chama por Gabriel: confira o ponto da situação

O Benfica espera por propostas de La Liga esta semana. Flamengo perguntou também pelo médio.

O futuro de Gabriel continua envolto em indefinição. Neste momento todas as sondagens que chegaram ao Benfica ou aos representantes do médio brasileiro acabaram por esbarrar nas exigências ora do clube ora do próprio atleta. No entanto, ao que foi possível apurar, são esperadas ainda esta semana pelas partes três ou quatro propostas vindas de clubes do primeiro escalão espanhol que têm interesse no ex-Leganés.

Da parte do Benfica, há total disponibilidade para deixar Gabriel sair de forma definitiva, mas essa intenção tem sido travada pelos números que os potenciais interessados têm vindo a oferecer. Os encarnados têm mantido viva a expectativa de encaixar cerca de dez milhões de euros pelo médio, valor aproximado daquele que foi pago por ele em 2018/19 mas o mercado não deu, até agora, uma resposta que satisfaça as pretensões da SAD.

Além dos potenciais interessados espanhóis, também o Flamengo já fez uma sondagem mas, de momento, não passou disso mesmo, situação idêntica aliás à que se passou com o Grémio, como noticiado na edição de ontem. Fora das opções de Jorge Jesus e do grupo de trabalho encarnado, Gabriel está na expectativa de ver resolvida a sua situação com a maior brevidade e não exclui o regresso a Espanha, onde brilhou pelo Leganés.