Escutas tramam Benfica no "jogo da mala", avança a CNN Portugal

Estádio da Luz, casa do Benfica

Em causa estão alegados incentivos incentivos a clubes que defrontavam os rivais das águias.

O ex-diretor desportivo do V. Setúbal, Valter Vieira, terá afirmado em escutas que o Benfica prometeu 10 mil euros a cada jogador dos sadinos que defrontaram o FC Porto a 19 de março de 2017, alcançando, na altura, um empate (1-1) no Estádio do Dragão.

"Eles têm de dar a mala. O Benfica tem de se chegar à frente", disse o dirigente vitoriano ao telefone, tendo, depois, confirmado à Polícia Judiciária os incentivos pagos pelas águias, avança a CNN Portugal.

No processo, constam informações sobre o chamado "jogo da mala", que consistiria em alegados incentivos aos clubes que defrontavam os grandes rivais do clube da Luz.

Ainda de acordo com a estação televisiva, há escutas entre Valter Vieira e o ex-futebolista Nélson Lenho, que alinhava no Chaves. O primeiro terá contado ao então lateral que já antes tinham sido oferecidos pelo Benfica 15 mil euros a cada jogador do Belenenses, caso conseguissem bater o FC Porto.

De referir que na altura, os pagamentos para ganhar não eram considerados crimes de corrupção, o que passou a suceder dois meses depois, numa alteração à lei em maio de 2017. Segundo a CNN, por se tratar de pagamentos em dinheiro vivo, não documentados, configuram crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.