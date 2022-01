Escutas dão choque: notáveis e antigos dirigentes querem explicações da SAD

Notáveis e antigos dirigentes não crucificam Soares de Oliveira, mas pedem explicações a Rui Costa. E, quanto a Vieira, querem a SAD como assistente no Cartão Vermelho. Ninguém condena o ex-líder das águias, o painel ouvido por O JOGO espera pelo tempo da justiça, mas foi indisfarçável o incómodo que os esquemas de que Vieira está acusado provoca aos benfiquistas

Mais escutas vieram na sexta-feira à tona da piscina pública onde continuam a boiar indícios relativos a práticas alegadamente irregulares ou ilegais de Luís Filipe Vieira enquanto presidente do Benfica, mas também Soares de Oliveira, CEO da SAD benfiquista, foi agora visado. Tudo somado, é em estado de choque que fica e continua a maior parte dos notáveis encarnados, quase todos com passado de dirigismo na Luz, perante as revelações com que têm sido confrontados.

Inquiridos por O JOGO, a opinião generalizada aponta, no caso de Domingos Soares de Oliveira, para questões contratuais, mas com necessidade de explicação pública da parte da SAD. Segundo noticiado ontem, é o Benfica quem paga a ama e o colégio do filho do administrador, uma prática que até é comum em altos quadros das empresas, mas sobretudo para aqueles que estão deslocados do seu local de residência.