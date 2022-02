Erik ten Hag: "Todos viram que o Ajax poderia ter saído daqui com outro resultado"

Declarações do treinador Erik ten Hag após o Benfica-Ajax, partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "2-2 num jogo fora é um bom resultado. Todos viram que o Ajax poderia ter saído daqui com outro resultado. Tendo a posse de bola poderíamos ter jogado de forma mais tranquila, tivemos boas oportunidades. Demos ao Benfica a oportunidade de contra-atacar e fazer o golo. Tínhamos dois centrais no ataque e isso não pode acontecer. O primeiro golo do Benfica é uma infelicidade. Mas é um bom resultado para o jogo da segunda mão."

A tremer: "Estávamos a tremer e quando estava para fazer as substituições o Benfica marcou. Mas mesmo antes poderíamos ter feito o 3-1. Sabemos onde temos de melhorar. Tivemos grandes ataques, com bons posicionamentos e não aproveitámos as oportunidades para fazer o 3-1. O Benfica trabalhou muito e o público aplaudiu. Podia ter corrido de forma diferente, mas 2-2 fora é um bom resultado. Está tudo em aberto."

Pouca conversa: "Penso sempre que os jogos se discutem no campo e não no que se fala antes deles. O que penso para o próximo jogo é que se vão defrontar duas equipas com grande qualidade e que temos capacidade para seguir em frente. Sabemos que o Benfica tem grandes jogadores, foi um jogo intenso, com bons jogadores dos dois lados. Acho que todos os que viram este jogo gostaram dele. Para o próximo jogo temos de ter mais controlo e defender melhor".