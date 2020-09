Eric Dier e uma fotografia de Vertonghen: "Só para me chatear..."

Eric Dier deu-se a conhecer no Sporting e agora joga no Tottenham

Eric Dier, jogador do Tottenham, elogia Vertonghen, reforço do Benfica, em declarações à SportTV.

Eric Dier, agora jogador do Tottenham, não tem dúvidas que o Benfica acertou em cheio na contratação de Vertonghen. O internacional inglês, ex-Sporting, deixa elogios ao belga, com quem jogou nos spurs, e revela um curioso episódio.

"Mandou-me uma fotografia com o filho com uma camisola do Benfica só para me chatear... O Jan é um dos melhores jogadores com quem já joguei, o melhor central com quem já joguei, o melhor profissional. Tem uma qualidade enorme, muita experiência e é o mais internacional pela seleção da Bélgica. Vai trazer muito ao Benfica e ao futebol português, infelizmente está é na equipa errada".